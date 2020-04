Stiri pe aceeasi tema

- ASIA EXPRESS 8 APRILIE 2020. Dupa o surpriza emoționanta in care vedetele au primit mesaje de la cei dragi, aflați la mii de kilometri distanța, sesiunea de votare a stabilit echipa care va pleca in cursa pentru ultima șansa alaturi de ultimele doua cupluri ajunse la Gina Pistol. Citeste si:…

- Mario Fresh, fost concurent in „Asia Express”, sezonul 3, suporta cu greu izolarea, in contextul pandemiei de coronavirus, mai ales ca este nevoiit sa iși petreaca timpul singur in casa.

- Cursa pentru ultima șansa, in care cinci dintre echipe lupta pentru un bilet spre Taiwan, urmatoarea destinație Asia Express, sezonul 3, a inceput in forța cu un concurs de viteza cu broscuțe. Daca pe Fodor l-a luat amețeala, iar Bontea s-a amuzat de "broscoi", Alina Ceușan și Carmen Grebinișan au facut…

- In ediția 19 din sezonul 3 al emisiunii Asia Express concurenții au trecut de la agonie la extaz! Adrenalina și emoțiile i-au urmarit la tot pasul și nu au lipsit nici situațiile neprevazute!

- Smiley și-a ocupat timpul, mare parte, cu filmarile pentru "Romanii au Talent", dar și cu noi proiecte de studio care de-abia așteapta sa le scoata pe piața. De cand are propria casa de casa de discuri, Smiley produce mai multe genuri muzicale, atat pentru propriii artiști, cat și pentru alte case…

- Aventura a inceput la ”Asia Express”, iar concurenții ajunși in Filipine s-au aliniat la linia de start a primei probe. Evident, momentul nu a fost deloc simplu, insa Florin Ristei a dezvaluit cum a ajuns sa participe la emisiunea de la Antena 1 alaturi de fratele lui.