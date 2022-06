Stiri pe aceeasi tema

- Justin Bieber anunța ca e grav bolnav și trebuie sa iși intrerupa turneul. Vedeta pop, in varsta de 28 de ani, a anunțat pe Instagram ca are boala Lyme și mononucleoza cronica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

