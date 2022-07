Adda a dezvăluit cum se simte înaintea unui concert. Prin ce stări este nevoită să treacă artista Adda trece zilnic prin momente grele de cand se confrunta cu bolerioza. Aceasta boala o afecteaza atat fizic, cat și emoționat. Se pare ca inaintea unui concert artista trece prin momente emoționale grele și incearca sa faca tot posibilul sa se puna cu picioarele pe pamant inainte de inceperea spectacolului. Cantareața a dezvaluit prin ce trece inaintea unui concert, dar și trebuie sa faca ca sa scape pe moment de acele probleme. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

