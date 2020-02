In cursa pentru imunitate, Adda si Catalin au avut parte de o cearta urata. Totul a inceput de la transport, acestia avand mari probleme cu gasitul masinii care sa ii duca mai departe in cursa. In momentul in care au gasit masina, stresul si nervii era deja acumulati, iar Adda a rabufnit: "Hai ca ne pregatim de ultima cursa". La auzul acestor cuvinte, sotul ei a inceput sa urle spuand ca nu o mai intelege si ca ar trebui sa aiba rabdare pana la final.

"Nu-mi mai da starea asta de nervi, aiputin", a urlatla sotia sa.

Cand lucrurile pareau sa se fi calmat intre cei…