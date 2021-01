Stiri pe aceeasi tema

- Un nou material din seria „Age of Extinction” a celor de la The Guardian atrage atentia asupra faptului ca lumea nu reuseste in continuare sa vada amenintarea pe care o au pierderea biodiversitatii si criza climatica.

- Planeta se va confrunta cu un viitor cumplit, extincție in masa a vietaților, un declin al sanatații indivizilor și tulburari sociale puternice generate de schimbarile climatice, avertizeaza o echipa internaționala de cercetatori, conform The Guardian care citeaza un articol de specialitate, publicat…

- Datorita schimbarii formei circulației atmosferei, in deceniile urmatoare numarul de cutremure in lume va crește. Despre acest lucru a declarat omul de știința-geofizic, directorul laboratorului de la Centrul de studii geofizice "Gradient", Victor Bokov. Exista doua forme principale de circulație a…

- Schimbarile climatice, dar și evoluția naturala a planetei noastre, ar putea duce in viitor la schimbari majore in ceea ce privește structura sa. De exemplu, oamenii de știința sunt de parere ca peste 200 de milioane de ani, Pamantul va fi dominat de un supercontinent, la fel cum a fost și in trecut,…

- Ariston marcheaza Ziua Internationala a Stiintei pentru Pace si Dezvoltare prin sustinerea cercetarilor stiintifice asupra impactului schimbarilor climatice. Oamenii de știința estimeaza ca in 2050 aproximativ 200 de milioane de oameni vor fi nevoiti sa migreze din cauza schimbarilor climatice. ...

- Studiu: Aproximativ 200 mil. de oameni vor fi nevoiti sa migreze in 2050, din cauza schimbarilor climatice. In Groenlanda, ambarcațiunile iau locul saniilor trase de caini Schimbarile climatice vor avea un impact semnificativ asupra vietii comunitatilor, iar oamenii de stiinta estimeaza ca, in 2050,…

