Adaptarea la orice Franta arde, cum a ars, de altfel de foarte multe ori in ultimii ani, cu greve generale uriase, cu blocari de orase, cu tipete si urlete, cu explozii si altele asemenea, iar presedintele ei e linistit, e zen, nu e nici pe departe panicat, nu se da cu capul de pereti, nu isi smulge parul de grija, isi vede mai departe de treburile obisnuite „casnice" ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat. El stie ca familia si casa ii sunt in siguranta, ca „nevasta" lui e asa cum e, doar „un pic cam impulsiva", dar e buna la suflet, iar pana la urma va fi ascultatoare, se va linisti de la sine si se vor iubi din… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

