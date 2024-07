In contextul lucrarilor la infrastructura rutiera de pe Valea Oltului ce au loc in perioada 8 iulie – 9 august 2024 pentru Autostrada Sibiu – Pitești, CFR Calatori va adapta capacitatea de transport feroviar de calatori pe tronsonul Ramnicu Valcea – Sibiu, in vederea preluarii cerințelor de trafic ale pasagerilor. CFR Calatori pune nevoile de calatorie ale pasagerilor pe primul plan și ia masuri operative pentru creșterea capacitații de transport feroviar de calatori. Pentru a avea o predictibilitate a cererii de transport și pentru a ne putea adapta cat mai bine capacitatea de transport la numarul…