Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu devastator in Mehedinți Incendiul devastator a izbucnit in Munții Almajului din județul Mehedinți, afectand fondul forestier al Parcului Național Porțile de Fier. Incepand de joi dimineața, echipajele de intervenție terestra au fost sprijinite de elicopterul Black Hawk echipat cu un dispozitiv…

- Ce au transmis reprezentanții Centrului INFOTRAFICCentrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane a transmis ca accidentul a avut loc pe DN 15A, in zona localitații Teaca. Femeia a fost acroșata de un autoturism și a decedat in urma impactului. In urma accidentului, traficul…

- COMUNICAT DE PRESANr. 363 din 29 iunie 2024 Imbunatatirea capacitatii de interventie in situatii de urgenta a MAI: trei noi salupe multirol au intrat in dotarea IGSU Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situatii de Urgenta, continua proiectele de crestere a capacitatii de raspuns…

- Dupa finalizarea operațiunilor de spalare derulata pe 104 de strazi, Primaria Timișoara demareaza programul de stropire a strazilor. Deoarece temperaturile sunt in creștere, se va interveni pe principalele strazi și bulevarde, pentru a reduce disconfortul termic, incepand de luni, 1 iulie. Sunt vizate…

- Spațiul verde din Piața Operei a fost reinprospatat in urma acțiunilor derulate de Primaria Timișoara, prin societatea sa de spații verzi. Zeci de mii de plante au fost folosite pentru a oferi timișorenilor o peluza impecabila. Echipele Horticultura lucreaza in toate zonele orașului și planteaza in…

- Deși intarziat semnificativ, la proiectul Pasajului Solventul se lucreaza, ne asigura Primaria Timișoara. Se avanseaza cu lucrari complexe necesare pentru impingerea chesonului pe sub liniile de cale ferata. Executantul pasajului Solventul, care, in aceasta luna, incepe construcția structurii in lungime…

- In dimineața zilei de 6 mai, stuful de pe lacul Danceni, Ialoveni, a fost cuprins de foc. Potrivit ofițerei de presa a Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, Liliana Pușcașu a fost afectata 20 ha de teren. Primarița localitații acuza ca unele persoane intenționat ar fi incendiat stuful…

- Promovata in urma cu ceva timp, dar lasata deoparte din cauza ca nu se putea aplica in realitate, ideea transferului rețelei de transport și distribuție a energiei termice produse de Colterm este din nou adusa in prim plan. Primaria Timișoara reia demersul și a intocmit o hotarare de consiliu local…