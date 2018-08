Stiri pe aceeasi tema

- Pana in prezent s-au inscris in proiect 970 de seniori Centrul pentru Seniori al Municipiului Bucuresti informeaza ca, in cadrul proiectului Taberei Tematice Cultural Educative „La pas prin taramul legendar al Greciei", s-au inscris deja 970 de seniori, pana in prezent fiind validate 250 de dosare (din…

- Primaria Municipiului București a predat constructorului amplasamentul pentru lucrarile de execuție destinate supralargirii de la doua la patru benzi a Șoselei Fabrica de Glucoza. Primarul General, Gabriela Firea: „Incepe etapa de execuție a unui proiect important pentru bucureștenii care tranziteaza…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, solicita intensificarea tratamentelor de combatere a tantarilor si face apel la asociatiile de proprietari sa elimine apa adunata in subsolurile inundate, pentru ca reprezinta un factor favorizant dezvoltarii larvelor si ulterior populatiilor adulte de tantari. Firea…

- Comunitatea Sectorului 1 se solidarizeaza cu localitațile afectate de inundații. Consiliul Local Sector 1 a aprobat, in unanimitate, in ședința de ieri, utilizarea sumei de 150.000 de lei pentru repararea infrastructurii din satul Bordeasca Veche, comuna Tataranu, Județul Vrancea, afectate de condițiile…

- In aceste zile, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție Locala Sector 6 vor desfașura activitati care vizeaza fluidizarea circulatiei rutiere in zonele marilor intersectii din Sectorul 6, in intervalele orare in care se creeaza ambuteiaje. Astfel, agenții se vor afla in intersecțiile: Bd.…

- Afișarea se va face atat la avizierele blocurilor de catre inspectorii DGITL Sector 3 (in baza unui proces-verbal semnat cu reprezentanții asociațiilor de proprietari), cat și la sediul Primarei Sectorului 3 (pe site-urile www.primarie3.ro și www.ditl3.ro ). Astfel, incepand din 19 iunie, persoanele…

- Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, impreuna cu Primarul General Interimar al Municipiului Chișinau, Ruslan Codreanu, și Pretorul Sectorului Centru, Pavel Rusu, vor semna un acord cadru de finanțare a proiectului ”Reconstrucția Lacului de Acumulare Valea Morilor – etapa Reconstrucției scarii de granit”.…

- Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache: „Este un minimum pe care il putem face pentru ca frații noștri sa simta ca le suntem aproape nu doar cu vorbe frumoase, ci și cu fapte pe masura” Primaria Sectorului 1 vine in ajutorul acelor romani din Basarabia care traiesc la limita saraciei. La inițiativa primarului…