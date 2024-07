Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele zile, șoferii din Bacau au fost derutați de lipsa semnalizarii cu verde intermitent pentru virajul la dreapta in mai multe intersecții importante din oraș. In timp ce unii cred ca aceste semafoare au fost desființate definitiv, alții suspecteaza probleme tehnice. Andreea Negru, purtator…

- Intr-o decizie semnificativa, consilierii locali bacauani au aprobat astazi noua organigrama a Primariei, conform prevederilor Legii 296/2023, prin care se desființeaza funcțiile de șef de birou. Aceasta a fost a treia incercare de aprobare a organigramei, dupa ce voturile anterioare nu au atins pragul…

- La solicitarea Poliției, echipa de salvatori montani din cadrul Serviciului Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activitații Salvamont Bacau (SPJPTCA Salvamont Bacau) a demarat o operațiune de cautare a unei persoane disparute de ieri. Zona de cautare s-a concentrat in apropierea…

- Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Bacau au fost sesizați de catre o asociație de profil din județ despre faptul ca, o persoana necunoscuta ar fi abandonat in afara municipiului Onești doua exemplare canine. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au identificat un barbat de 66 de ani,…

- Astazi, Serviciul de Gestionare a Cainilor fara Stapan al Primariei Municipiului Bacau a intervenit rapid dupa ce a primit sesizari despre un caine agresiv pe Strada Maramureșului. Insa, la fața locului, echipa de capturare a descoperit ca cainele nu se afla pe domeniul public, ci intr-o curte privata,…

- In cursul serii trecute, 25 iunie a.c., pompierii militari au fost solicitați sa intervina in comuna Lipova, sat Lipova, in urma unui apel primit pe SNUAU 112 care anunța producerea unui incendiu la un adapost de animale. La locul indicat s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa și spuma,…

- Analiza arata ca județul Bacau a experimentat schimbari semnificative in structura efectivelor de animale in ultimul deceniu. Scaderea constanta a bovinelor și ovine și caprine, fluctuațiile efectivelor de porcine și creșterea generala a efectivelor de pasari indica o reorientare posibila a fermierilor…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a daruit presedintelui rus Vladimir Putin o pereche de caini din rasa locala Pungsan, a relatat joi agentia de presa de stat KCNA, citata de Reuters, potrivit Agerpres.