Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul echipei CFR Cluj, Vasile Mogos, a declarat, joi seara, dupa infrangerea cu Adana Demirspor, scor 2-1, in mansa secunda a turului al doilea preliminar al Conference League, ca formatia sa era cea care merita sa se califice in faza urmatoare a competitiei, precizand ca este dezamagit si frustrat…

- Tehnicianul Marius Șumudica a intrat la TV la miezul nopții și a criticat mai multe aspecte din jocul etalat de CFR Cluj in returul cu Adana Demirspor, pierdut cu 1-2 in turul secund din Conference League. „Feroviarii” au ratat calificarea deși, la 1-1, au evoluat in superioritate aproape o jumatate…

- La conferinta de presa din Gruia, dupa egalul din UEFA Conference League cu Adana Demirspor, antrenorul lui CFR Cluj, Andrea Mandorlini, a confirmat tratativele care se duc pentru plecarea lui Claudiu Petrila.

- CFR Cluj și Adana Demirspor au incheiat la egalitate, scor 1-1, prima manșa a turului 2 preliminar din Conference League. Imediat dupa meci, Andrea Mandorlini a afirmat ca este multumit de rezultat. De asemenea, antrenorul italian a anunțat și decizia luata: va schimba radical echipa pentru partida…

- CFR Cluj va intalni Adana Demirspor, in turul al doilea preliminar al UEFA Conference League, iar fundasul Cristi Manea a iesit la declaratii impreuna cu antrenorul Andrea Mandorlini la conferinta de presa de miercuri, dinaintea antrenamentului oficial.

- FCSB va juca miercuri in Bulgaria impotriva celor de la CSKA 1948 Sofia, in turul doi preliminar al UEFA Conference League. Tehnicianul vicecampioanei Romaniei a prefațat disputa contra bulgarilor.

- Dan Petrescu a erupt dupa ce echipa lui a pierdut meciul cu Farul și va juca un baraj pentru a putea spera la un loc in Conference League. Clujenii aveau nevoie de victorie pentru a termina pe locul 3 al clasamentului pentru a ajunge direct in Europa. CFR Cluj a deschis inscris prin Claudiu…

- Sepsi a incins lupta pentru ultimul loc de Conference League. Gruparea din Sfantu Gheorghe a invins-o la lovituri de departajare pe U Cluj, in finala Cupei Romaniei, astfel ca locul 4 nu mai obtine „biletele” de Europa. CFR Cluj si Universitatea Craiova „tremura” inainte de ultima etapa a Ligii 1. U…