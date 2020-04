Adam Schlesinger, membru al trupei Fountains of Wayne, a murit la 52 de ani din cauza coronavirusului

Stiri pe aceeasi tema

- „Ellis Marsalis a fost o legenda, prototipul a ceea ce vrem sa spunem atunci cand vorbim despre jazz-ul din New Orleans”, a declarat LaToya Cantrell, primarul orașului New Orleans, un oraș care traiești pentru tot ce inseamna muzica.Legenda lui Ellis Marsalis merge mai departe. Patru dintre cei sase…

- Ellis Marsalis Jr., a decedat miercuri noapte, la varsta de 85 de ani, in urma unor complicații, dupa ce a fost depistat pozitiv pentru coronavirus.Vestea morții pianistului american de jazz a fost data de catre fiul sau, saxofonistul Branford Marsalis. „Tatal meu a fost un urias muzician si profesor…

- Originar din New Orleans, Ellis Marsalis i-a ajutat pe Wynton, Branford, Delfeayo si Jason, patru dintre fiii lui, sa aiba, la randul lor, o cariera stralucitoare in industria muzicii. Citeste si: Nereguli la Spitalul Judetean Suceava. Nu toate persoanele decedate de coronavirus sunt declarate…

- Pianistul jazz Ellis Marsalis Jr., in varsta de 85 de ani, a murit miercuri noapte din cauza unor complicatii pe fondul Covid-19, a anuntat fiul lui, saxofonistul Branford Marsalis, citat de Variety.

- Originar din New Orleans, pe langa o cariera proeminenta, Ellis Marsalis a deschis drumul in industria muzicii pentru patru dintre fiii lui - Wynton, Branford, Delfeayo si Jason. Wynton Marsalis este trompetist si director la Jazz at Lincoln Center, Branford Marsalis este saxofonist, Delfeayo Marsalis…

- Roney a fost, initial, respins de multi, care l-au considerat o clona a lui Miles Davis. A reusit sa depaseasca acest lucru si a devenit o prezenta importanta a scenei muzicale. Citeste si Criza COVID-19. Materialele medicale licitate in comun de statele UE intarzie cateva saptamaniCu…

- Trompetistul jazz Wallace Roney a decedat marti, la vârsta de 59 de ani, din cauza unor complicatii provocate de Covid-19, potrivit New York Times.Roney a fost, initial, respins de multi, care l-au considerat o clona a lui Miles Davis. A reusit sa depaseasca acest lucru si a devenit o prezenta…

- Conducerea Ministerului Sanatații a decis suspendarea contractului de management al managerului Spitalului Universitar de Urgența București, dr. Adriana Nica, in baza art.19 din Decretul Președintelui Romaniei nr. 195/2020.Decizia vine in urma propunerii Corpului de Control al Ministerului Sanatații…