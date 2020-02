Adam Sandler va realiza patru filme pentru Netflix

Stiri pe aceeasi tema

- Tuturor ne-a placut „Mr. and Mrs. Smith”, insa acel film a constituit capatul casniciei dintre Brad Pitt și Jennifer Aniston. Acela nu este insa singurul film care a intervenit intr-o relație de la Hollywood – ca el mai sunt multe altele, pe care le vei vedea in video. Sursa foto – Flickr/YouTube

- Filmul "Murder Mystery", cu Jennifer Aniston si Adam Sandler in rolurile principale, este cea mai populara productie Netflix de pe teritoriul SUA din 2019, conform unui comunicat dat publicitatii luni de Netflix, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.Cel de-al treilea sezon al seriei SF "Stranger…