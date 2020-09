Stiri pe aceeasi tema

- John Travolta, in varsta de 66 de ani, este urmarit de blesteme! Prima lui mare iubire, Diana Hyland, i-a murit in brațe in 1977 la varsta de 41 de ani, dupa o lupta lunga cu cancerul la san. Acum, napasta l-a lovit din nou. Soția lui Kelly Preston s-a stins dupa doi ani de lupta […]

- "Cu inima foarte indurerata va anunt ca iubita mea sotie, Kelly Preston, a pierdut batalia pe care a dus-o in ultimii doi ani cu cancerul la san", a scris John Travolta, pe Instagram. John Travolta si Kelly Preston aveau impreuna doi copii, Ella, in varsta de 20 de ani, si Benjamin, in varsta de…

- Kelly Preston, care a murit la 57 de ani, era maritata cu actorul John Travolta (66 de ani) din 1991.Potrivit revistei americane People, actrița Kelly Preston a fost extrem de discreta in ultimii doi ani in privința starii ei de sanatate."Era un suflet luminos, frumos și iubitor, care avea grija profunda…