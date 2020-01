Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul francez Kylian Mbappe si-a lansat propria fundatie de caritate. Starul lui Paris Saint-Germain a ales 98 de copii din regiunea Ile-de-France, baieti si fete, din diferite clase sociale, pe care ii va ajuta sa-si realizeze visurile.

- Serialul de comedie SF „Avenue 5”, cu Hugh Laurie in rolul principal, va fi lansat de HBO pe 20 ianuarie potrivit news.roPrimul episod al noii productii realizate de Armando Iannucci va avea premiera la HBO si pe HBO GO pe 20 ianuarie. Un nou episod dintre cele opt ale serialului va fi disponibil,…

- Angajatorii care folosesc zilieri in activitațile pe care le desfașoara au la dispoziție o aplicație mobila denumita ''Inspecția Muncii'' - o modalitate legala de inregistrare a activitaților prestate de zilieri.

- Inspecția Muncii lanseaza aplicația mobila denumita „Inspectia Muncii”, ca instrument de lucru util angajatorilor care folosesc zilieri in activitatea pe care o desfașoara Ca urmare a inființarii, incepand cu data de 20 decembrie 2019, a Registrului electronic de evidența a zilierilor, ca modalitate…

- Obiecte originale de decor, articole vestimentare si alte curiozitati din serialul 'Friends' (Prietenii tai) vor face parte dintr-o licitatie online menita sa stranga fonduri pentru comunitatea LGBTQ, relateaza EFE Warner Bros. Television si Prop Store au anuntat realizarea acestei…

- Compania Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a realizat in primele noua luni un profit net mai mare cu aproape 30%, de 415,94 milioane lei, si venituri din exploatare in crestere cu 15%, de 1,81 miliarde lei, fata de perioada similara a anului trecut,…

- Cantarețul de rock britanic Ozzy Osbourne, care, recent, și-a lansat o piesa noua, de pe primul sau album din ultimii zece ani, a anunțat o parte dintre concertele reprogramate care vor fi incluse in No Mo Tours 2 in 2020, anunța Smart Radio, ce pastreaza un loc pentru artist in playlist-ul sau,…

- Camera de Comerț și Industrie a municipiului București a premiat 7.134 firme, adica 14,4% din totalul firmelor considerate eligibile si care reprezinta 5,4% din totalul firmelor care au depus bilantul aferent anului trecut.Potrivit metodologiei de top, dintre cele 131.412 de firme cu sediul…