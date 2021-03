Adalia lanseaza un nou cover, Paparazzi, originally by Lady Gaga Adalia lanseaza un super cover dupa piesa Paparazzi de la Lady Gaga. Tanara artista talentata a ales, de aceasta data, o piesa cantata in stilul sau unic, demonstrand din nou ca are un timbru fermecator. Povestea este spusa din perspectiva unei fete care iubește și care devine cel mai mare fan al baiatului dorit, urmarindu-l ca un “paparazzi”. Iubirea nu e intotdeauna frumoasa, iar uneori se poate transforma in obsesie. Oare cine va suferi mai mult la final? Ea, care e indragostita pana peste cap și ar face orice ca iubirea sa-i fie impartașita sau el, care se simte incolțit din toate parțile?… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

