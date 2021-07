Adalia lanseaza “The Climb”, un cover dupa Miley Cyrus! Adalia a ales sa interpreteze “The Climb” datorita factorului motivational din piesa, factor care o inspira sa isi urmeze visul, oricat de greu ar deveni drumul spre el. Melodia vorbeste despre calatoria pe care fiecare din noi trebuie sa o parcurga pentru a ne atinge telurile, ea avand aceeasi importanta ca si telurile in sine. La numai 13 ani, Adalia nu e straina de scenele mari de muzica, participand la “Romanii au talent” si cantand, alaturi de Jessie J, pe scena Electric Castle. In 2020, cariera sa artistica s-a diversificat si mai mult, Adalia primind rolul principal in musical-ul “Matilda”.… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Paranoid”, al doilea single de pe EP-ul „EXhibition of a heartbreak”, lansat de Rian Cult in aceasta toamna, evidențiaza importanța recaștigarii increderii de sine, indiferent de prejudecațile celor din jur. Melodia este al doilea single de pe albumul de debut, pregatit de lansare in aceasta toamna.…

- Jessie J a revenit cu o melodie noua, “I Want Love”, dupa o pauza de trei ani de la anteriorul material. Piesa este scrisa si coprodusa alaturi de Ryan Tedder, solistul trupei OneRepublic. Jessie J a declarat: „Am vrut sa revin cu un cantec care se simțea clasic, dar modern. Voci puternice și aduc pe…

- Viața lui Valentin Dinu s-a schimbat complet dupa participarea la „Romanii au talent” in anul 2011. Nu mai lucreaza la o spalatorie auto, acum e artist și a bifat un adevarat succes alaturi de Theo Rose, celebra cantareața. „Eu lucrez la o spalatorie auto, in Ploiești, și cu asta ma ocup. In seara asta…

- Nicole Cherry lanseaza anticipata melodie „Scrie-mi pe suflet”, insoțita de un videoclip emoționant in care artista face un anunț important. Nicole Cherry a dezvaluit inițial cateva secunde din piesa in cadrul unei campanii pe TikTok in urma cu o luna. Daca fanii artistei așteptau cu nerabdare piesa,…

- Eugenia Nicolae, pe care publicul a urmarit-o recent in cadrul show-ului Romanii au talent, lanseaza o noua piesa, dedicata copiilor de toate varstele: De ce nu ma legeni. Eugenia a intrat in atenția publicului datorita apariției recente din cadrul show-ului de la PRO TV, Romanii au talent, unde a impresionat…

- Adalia este una dintre cele mai promitatoare artiste de la noi din tara, talentul ei avand ramuri adanc crescute, pe langa interpretare, si in compozitie, teatru si coregrafie. Ea a intrat in atentia publicului din Romania cu interpretarea piesei Masterpiece, impreuna cu Jessie J, la Electric Castle,…

- Romanii ar putea participa la marile festivaluri in aceasta vara Photo: facebook.com/UntoldFestival. Românii ar putea participa, în aceasta vara, la marile festivaluri care devenisera traditionale înainte de pandemie, ca UNTOLD sau Electric Castle. Conform unor surse…