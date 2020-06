Stiri pe aceeasi tema

- Schimbarile de directori inițiate de liberali dupa preluarea guvernarii ajung și la d-nele din PSD. Mai exact, la Casa Corpului Didactic (CCD), instituție condusa de opt ani de lidera Organizației Municipale de Femei din cadrul PSD Botoșani.

- Profesorii care nu au acces la tehnologie pot cere unitaților școlare sa le puna la dispozitie echipamentele necesare in Social / on 05/05/2020 at 09:07 / Mai multe masuri specifice pe care inspectoratele școlare județene trebuie sa le implementeze pentru susținerea invațarii la distanța pentru elevi…

- La finele lunii martie, mai mulți medici demisionau de teama COVID-19. Printre ei se afla și șefa ATI Oraștie, Lorena Ehim. Conform unor informații pe surse, demisia doctoriței a survenit pe fondul unor probleme de familie și nu din cauza coronavirus așa cum s-a vehiculat inițial in presa.Citește…

- Bursa de Valori de la Bucuresti (BVB) a recuperat aproape 15 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 12,8%, in aceasta saptamana, aceasta fiind a doua crestere dupa mai multe saptamani de scadere...

- Victor Costache a fost numit, incepand de marti, in functia de consilier onorific al actualului ministru al Sanatatii, Nelu Tataru. El ramane astfel in echipa de la Palatul Victoria, dupa ce in urma cu nicio saptamana si-a dat demisia din functia de ministru al Sanatatii, in plina de epidemie de...

- De la Palatul Cotroceni, inapoi in televiziune! Madalina Dobrovolschi, fosta purtatoare de cuvant a lui Klaus Iohannis, a decis sa revina in presa. Dobrovolschi a semnat cu Realitatea PLUS, patronata de Cozmin Gușa, membru al PSD.Ea va modera emisiunea de dezbateri ”Legile puterii”, in fiecare…

- ANM a emis, sâmbata, o informare meteo valabila pentru intervalul 21 martie, ora 18:00 - 25 martie, ora 8:00, care vizeaza o racire accentuata a vremii, ninsori si strat de zapada si intensificari ale vântului în întreaga tara. Potrivit meteorologilor, vremea se va…

- Așteptarea a luat sfarșit! Serialul ELITE se intoarce cu sezonul trei, pe Netflix. Acesta va avea premiera pe 13 martie, fiind disponibil, ca de obicei, intreg sezonul. ELITE spune povestea Las Encinas, cea mai exclusivista și apreciata școala din Spania, unde elitele țarii iși trimit copiii sa studieze.…