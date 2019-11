Nationala de baschet feminin a Romaniei a fost primita cu caldura in sala „Constantin Jude” din Timisoara. „Acvilele” pregatite de Ayhan Avci au invins Danemarca, scor 70-55, si au debutat astfel cu dreptul in calificarile pentru Campionatul European din 2021. Printre remarcatele intalnirii s-au numarat si timisorencele Annemarei Godri-Parau si Adina Stoiedin. Meciul de pe […] Articolul „Acvilelor” le-a priit Timisoara. Romania a invins Danemarca la debutul in preliminariile EuroBasket 2021 GALERIE FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .