- Scandalul din jurul nominalizarilor la Premiile Uniunii Teatrale din Romania pentru cel mai bun spectacol și cea mai buna regie a facut sa il regasim in SUA, la Atlanta (Georgia), pe Bogdan Gheorghiu, fost actor la TT, candva demult, parca in alta viața. In articolul Curioasa tacere a Teatrului Tineretului…

- O gravida in varsta de 40 ani a nascut in toaleta unui magazin alimentar din Piatra-Neamt, iar la sosirea cadrelor medicale a declarat ca nu stia ca este insarcinata, a informat, vineri, Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Neamt.

- Un barbat care se autointituleaza „Suveranul Gerula" s-a prezentat saptamana trecuta la UPU Piatra Neamt, pentru a i se acorda ingrijiri medicale in urma unei autoaccidentari la mana. Dupa ce i s-a cerut un document care sa ii ateste identitatea, acesta a explicat pe un ton ridicat ca el nu detine buletin…

- Mari nume ale literaturii romane sunt nominalizate la Premiul „Ion Creanga - Opera omnia“, un concurs national pentru proza, gala in care se va decerna distinctia avand loc la Piatra Neamt.

- O adolescenta in varsta de 16 ani, care a plecat, de vineri, 17 februarie, din centrul in care era institutionalizata, este cautata de politisti, acestia facand apel la orice persoana care poate oferi informatii. “La data de 17 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra Neamț…

- Teatrul Tineretului din Piatra Neamț a fost locul de unde s-au lansat in cariera artisti de renume, printre ei numarandu-se Florin Piersic, Oana Pellea sau Mitica Popescu, care primisera aici repartiție, ca tineri actori.

- Municipalitatea pietreana face primii pasi, concreti, pentru a transpune in fapte promisiunea ca Piatra Neamt va redeveni Perla Moldovei si ca turismul va fi, daca nu principalul, unul dintre motoarele ce va propulsa orasul spre aceasta destinatie. Asa ar putea fi sintetizat demersul anuntat joi, 2…