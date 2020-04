„Acvariul” care-i protejează pe medici de coronavirus, făcut la Cluj-Napoca Cațiva tineri din Cluj-Napoca au realizat un dispozitiv care ii poate ajuta pe medicii din secțiile de Anestezie Terapie Intensiva (ATI), cele mai solicitate in prezent și mai ales in perioada care va urma, sa ingrijeasca in siguranța pacienții infectați cu coronavirus, noteaza Ziua de Cluj. Concret, acest „acvariu”, cum a fost denumit de tinerii clujeni, se pune deasupra capului bolnavului și reduce riscul de contaminare a personalului medical in timpul unor proceduri cu grad ridicat de transmitere a virusului, cum ar fi: intubare, ventilația sau resuscitarea. Primele doua astfel de „acvarii”… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

