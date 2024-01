Stiri pe aceeasi tema

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) sesizeaza Curtea de Conturi privind cheltuielile iresponsabile ale Primariei Capitalei, care, deși are peste 60 de juriști angajați, a platit 18.000.000 lei pentru servicii de asistența juridica externa doar in 2023. Asta…

- "Nici o companie nu s-a inscris sa realizeze studiul de fezabilitate pentru proiectul de suflet al primarului general, iar licitația a fost anulata chiar de Primaria Capitalei! Au trecut aproape trei luni de cand procedura a fost oprita și nu a fost reluata. Nimeni nu a avut curajul sa se inscrie in…

- Proprietarii celor 12 hectare retrocedate in Parcul IOR au fost amendați de Primaria Capitalei, prin Poliția Locala, cu 35 milioane de euro pentru diminuarea spațiului verde, a anunțat primarul general, Nicușor Dan. Amenda a fost data pentru ca pe o suprafața de 9.000 mp din spațiul verde au fost scoși…

- Amenda a fost data de municipalitate, prin Poliția Locala, pentru ca pe o suprafața de 9.000 de metri patrați din terenul retrocedat au fost scoși copacii și iarba, a anunțat primarul Nicușor Dan marți, intr-o conferința de presa din Parcul IOR.„Am venit sa anunțam amenda pe care Poliția Locala a dat-o…

- Primaria Capitalei doreste sa implementeze contorizarea inteligenta, astfel incat sa nu mai existe discutii in privinta facturarii consumului populatiei, a declarat, marti, primarul general al Capitalei, Nicusor Dan. El a mentionat ca acest proiect ar avea un cost de cateva sute de milioane de lei si…

- Primarul Capitalei a declarat marti, 24 octombrie, ca suma bugetata in acest an pentru Targul de Craciun și luminițe se ridica la aproximativ 12,5 milioane de lei, adica 2,5 milioane de euro.Nicusor Dan a fost intrebat de jurnaliști ce poate spune despre luminitele de Craciun, in conditiile in care…

- Nicusor Dan a fost intrebat, marti, ce poate spune despre luminitele de Craciun, in conditiile in care municipalitatea aloca in acest an o suma mai mare pentru acestea decat anul trecut. “Nu cu mult mai mare. Anul trecut am alocat putin sub doua milioane si anul asta alocam cinci. In 2019 s-au alocat…