Acuzatiile sunt de domeniul stiintifico-fantastic: Anchetatorii din Constanta, acasa la Dan Diaconescu! Imagini de la fata locului (FOTO+VIDEO)

- In urma cu puțin timp, polițiștii de la Investigații Criminale facut percheziții acasa la Dan Diaconescu! Potrivit ultimelor informații, jurnalistul a fost reținut de autoritați și chiar in aceste momente este dus la Constanța pentru a fi audiat.

- Luni, 27 martie a.c., in urma investigațiilor efectuate, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj și cei ai Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Zalau au identificat și cercetat un tanar de 20 de ani, din municipiul…

- Un barbat de 33 de ani din localitatea Samboleni, județul Cluj, a fost reținut de polițiștii salajeni in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Salaj. Barbatul a furat dintr-o casa din Zalau 25.000 de euro și 5.000 de lei. Dupa cum au explicat reprezentanții…

- Visa sa ajunga acasa, insa nu a fost sa fie. Este pațania unui maramureșean de doar 22 de ani care vroia sa intre in țara azi, 11 martie pe la Punctul de Trecere a Frontierei Petea din județul Maramureș. Nimic anormal pana aici, doar odata efectuate formalitatile pentru intrarea in țara, la controlul…

- „La data de 15 februarie, politistii Biroului de Investigatii Criminale au fost sesizati de catre o femeie de 29 de ani despre faptul ca o persoana necunoscuta ar fi deposedat-o, prin violenta, de suma de 3.000 de lei. Politistii au inceput imediat cercetarile in acest caz si au stabilit ca, in cursul…

- Un accident rutier s a produs la intrare in Constanta, dinspre Valu lui Traian, in zona Benzinariei Lukoil. Evenimentul rutier a avut loc in jurul orei 10.00. Din primele informatii, este vorba despre un sofer care s a rastunat cu masina. La interventie s au deplasat si echipajele Serviciului Rutier…

- Un barbat de 33 de ani a fost arestat preventiv pentru acte de hartuire si santaj, dupa ce ar fi obligat o femeie din Campulung Moldovenesc, judetul Suceava, sa ii dea 20.000 de lei pentru a nu face publice imagini compromitatoare cu aceasta. Ancheta in acest caz a inceput in 31 decembrie, cand o femeie…