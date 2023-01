Acuzațiile oficiale pe care DNA i le aduce șefului Romarm și lui Victor Pițurcă, reținuți pentru contracte în pandemie DNA a anunțat oficial reținerea șefului Romarm, Gabriel Țuțu, pentru abuz in serviciu, trafic de influența și fals intelectual, in dosarul in care fostul selecționer al Romaniei Victor Pițurca a fost reținut pentru cumparare de influența. In acest dosar, prejudiciul adus companiei de stat ar depași 8,6 miloane de lei. Acuzațiile aduse de DNA: 1. Pe fondul pandemiei generate de COVID – 19, in perioada 19 martie 2020 – 16 septembrie 2021, Gabriel Țuțu, in calitatea menționata mai sus, cu incalcarea dispozițiilor legale, ar fi incheiat cu o asociere de firme din care facea parte și o societate controlata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

