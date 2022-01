Stiri pe aceeasi tema

- *** SC ECOPROIECT SRL Firma de proiectare de arhitectura și structura angajeaza ARHITECT cu sau fara drept de semnatura si INGINER CONSTRUCTII CIVILE. Persoana de contact, ing. Otilia Hendea 0740 133794. *** Lipefra Tex angajeaza persoane cu experienta pentru masina de cusut, croi, brodat si calcat.…

- Multe grupuri auto incheie in prezent asemenea aliante. Ford a anuntat in 2021 un parteneriat cu Google, privind cloud-ul acestuia si vehculele sale. Renault s-a aliat tot cu Google. Microsoft a incheiat, la randul sau, parteneiate cu Volkswagen si GM in proiecte de conducere autonoma. Stellantis urmeaza…

- Previziunile ingrijoratoare ale specialiștilor referitoare la o noua explozie de infectari generate de varianta Omicron i-a determinat pe mulți dintre miliardari sa renunțe la planurile de sarbatori, in favoarea unei siguranțe din punct de vedere a sanatații. Printre aceștia se numara și fondatorul,…

- Gates noteaza ca pandemia de Covid-19 ”a revolutionat” deja locul de munca, mai multe companii ca niciodata oferind flexibilitate angajatilor care doresc sa lucreze de la distanta. ”Aceste schimbari se vor intensifica in anii urmatori”, scrie Gates, afirmand ca munca de la distanta va atrage mai multi…

- Bill Gates, fondatorul Microsoft, a facut un anunț infiorator legat de o boala cu care se va confrunta omenirea, dupa incheierea pandemiei de coronavirus. El a mai vorbit, de asemenea, și despre un atac la care oamenii vor fi supuși, explicand cu aceasta ocazie și necesitatea dezvoltarii unui sistem…

- Bilantul ”complet oribil” al mortilor din cauza covid-19 si pagubele economice ale pandemiei este necesar sa conduca la finantarea unor proiecte vizand o imbunatatire a vaccinurilor, tratamentelor si testelor de diagnostic necesare opririi viitoarei pandemii, apreciaza fondatorul Microsoft. Bugetele…

- Unul dintre cei mai bogați oameni din lume, Bill Gates și-a maritat fata sa cea mare in weekend. Ceremonia tinerei Jennifer Katherine Gates a avut loc la o ferma de cai din North Salem, New York, proprietate cumparata de miliardar inainte de divorțul de Merlinda French Gates, și ea prezenta la nunta.…

- Jennifer Gates, 25 de ani, s-a maritat, sambata, la New York, cu egipteanul Nayel Nassar, de 30 de ani. La eveniment au fost prezenti atat Melinda Gates, 57 de ani, cat si miliardarul Microsoft, Bill Gates, 65 de ani. Nunta a costat peste 2 milioane de dolari.