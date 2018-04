Stiri pe aceeasi tema

- Acuzatiile la adresa a patru suspecti in dosarul privind baza sportiva “Cutezatorii”, intre ei si afaceristul Dinu Pescariu, au fost clasate. Un anunt in acest sens a fost facut dinspre DNA, marti, simultan cu cel privind trimiterea in judecata, in aceeasi cauza, a fostului secretar de stat din Ministerul…

- Azi, la Curtea de Apel Constanta au fost inregistratate contestatiile formulate de doi fosti primari din judetul Constanta, trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta. Cei doi Ion Soare si Gheorghe Popescu, la data presupuselor fapte primari ai…

- Nicolas Sarkozy, fostul președinte francez, a fost audiat miercuri in dosarul privind campania sa prezidențiala din anul 2007, care ar fi fost finanțata de fostul dictator libian, Muammar Kadhafi.

- Biroul de informare si relatii publice este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie efectueaza cercetari intr-o cauza avand ca obiect savarsirea infractiunilor…

- Procurorii din SUA au acuzat 13 persoane de cetatenie rusa si entitati rusesti ca au intervenit in alegerile din 2016, scrie Financial Times. Autoritatile acuza 13 persoane si trei entitati de conspirare pentru a frauda SUA prin „interventia in procesul politic si electoral (n.r- al SUA),…

- Fostul deputat PSD Vlad Cosma a continuat, luni seara, la Amtena 3, seria acuzatiilor lansate la adresa sefului DNA Ploiesti, Lucian Onea, si a fostului procuror Mircea Negulescu, el sustinand ca poate dovedi "cum fost masluit la DNA Ploiesti dosarul Tony Blair", in care fostul premier Victor Ponta…

- Prima sedinta plenara a Parlamentului din sesiunea de primavara 2018 va avea loc joi, 8 februarie. Decizia a fost luata de Biroul permanent al Parlamentului, unde a fost aprobat si ordinea de zi a sedintelor plenare pentru perioada 8-16 februarie 2018.