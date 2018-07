Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Comisiei de control a SRI, Claudiu Manda, a explicat, joi, de dosarul deschis de DIICOT in cazul mutarii ambasadei la Ierusalim este unul politic, dand și un argument tehnic. Claudiu Manda este convins ca dosarul deschis de DIICOT este unul cu implicații politice, iar solicitarea facuta de procurori…

- Scene similare celor violente petrecute in ultimul timp in Romania, in timpul protestelor, s-au inregistrat, in ultima saptamana, chiar in SUA, locul de unde a fost „importat” fenomenul #rezist. Inalți oficiali ai SUA au fost agresați in public de protestatari, in ultimul timp, din cauza apartenenței…

- Surse din interiorul Comitetului Executiv Național al PSD au declarat pentru Sursa Zilei ca participanții la ședința au votat in unanimitate pentru susținerea președintelui Liviu Dragnea. Potrivit surselor, toți liderii PSD care participa la ședința CExN și-au exprimat susținerea fața de Liviu Dragnea…

- O parte a presei, dar și a opiniei publice a lansat, in ultimele zile, atacuri și jigniri la adresa premierului Viorica Dancila, dupa ce Guvernul a publicat imagini fara sunet de la intrevederea oficiala avuta de aceasta cu presedintele Estoniei, Kersti Kaljulaid, in cadrul vizitei oficiale la Tallinn.…

- Reprezentanții Primariei Capitalei au spus, marți, ca in spațiul public circula declarații tendențioase cu privire la traficul din București și precizeaza ca traficul s-a agravat, in ultima perioada, din cauza inmulțirii mașinilor. “Referitor la declarațiile tendențioase care circula in spațiul public…

- Comisia parlamentara de ancheta privind desfiintarea DGPA a acordat joi vot favorabil raportului final, in urma finalizarii activitatii acestui for. Concluzia prezentata de presedintele Comisiei, Viorel Salan (PSD), este ca desfiintarea DGPA s-a facut cu incalcarea normelor de tehnica legislativa,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, pare a fi fost inspirat de cateva persoane in depunerea sesizarii penale contra premierului Dancila. Asta daca nu cumva este o piesa importanta dintr-un plan al președintelui Iohannis de a scapa de acest guvern, așa cum sugereaza liderul PSD, Liviu Dragnea. Cu aproape…

- Acțiunea lui Ludovic Orban prin care incearca sa indeparteze Guvernul Dancila printr-o plangere penala a fost anunțata voalat inca de acum o saptamana de un deputat PNL. Intr-un interviu video acordat PS News, in data de 9 mai, deputatul PNL Ovidiu Raețchi facea referire la scandalul privind mutarea…