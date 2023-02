Stiri pe aceeasi tema

- Scene absolut șocante in localitatea Lumina, din Constanța. Un jandarm de la Gruparea Mobila a fost gasit cu gatul taiat. Ambulanța a ajuns de urgența la locul incidentului, iar echipajele de specialitate efectueaza manevre de resuscitare. Prima ipoteza a oamenilor legii este ca jandarmul a incercat…

- Prințul Harry a impartașit mai multe detalii despre copilaria și relația sa cu Prințul de Wales. Duce de Sussex a spus ca a crescut știind ca s-a nascut pentru a-i oferi fratelui sau mai mare, prințul William, in varsta de 40 de ani, un organ in cazul in care acesta ar fi avut nevoie de transplant.Prințul…

- Polițiștii rutieriști au depistat, marți, 13 decembrie, un tanar de 23 de ani, din Tataraștii de Sus, județul Teleorman, aflat la volanul unui autoturism pe strada Pictor Nicolae Grigorescu din Pitești, dar care se afla sub influența unei substanțe cu efect psihoactiv, fapt ce a reieșit in urma testarii…

- Un barbat din judetul Alba, acuzat ca si-a lovit concubina si pe fiica acesteia de 13 ani, a fost retinut. Politistii au emis ordin de protectie provizoriu, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- O persoana a fost reținuta de polițiștii din Teleorman, iar una este cautata, in urma scandalului produs joi seara in Alexandria, cand polițiștii au tras doua focuri de arma pentru aplanarea conflictului.

- Dupa cazul tinerei mamici care a murit la cateva luni dupa operația de cezariana care i s-a practicat la Spitalul de la Focșani, noi acuzații grave la adresa medicilor din respectiva unitate medicala au aparut, in direct. O mama susține ca fiica ei a fost diagnosticata și tratata pentru reumatism, deși…

- Treisprezece persoane au ajuns la spital sambata dimineata, dupa ce un microbuz cu pasageri si o autoutilitara s-au ciocnit intr-o intersectie din municipiul Alexandria. In urma impactului, microbuzul, in care se aflau 15 persoane, s-a rasturnat, informaza News.ro. ”Sambata dimineata, la ora 4.02, pe…