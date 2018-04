Moscova a avertizat Washingtonul duminica impotriva unei "interventii militare pentru pretexte fabricate'', in Siria, care ar putea "conduce la cele mai grave consecinte", sustinand ca regimul nu a folosit arme chimice impotriva rebelilor in Duma, Ghouta de Est. ''Trebuie inca o data sa avertizam ca o interventie militara pentru pretexte inventate si fabricate in Siria, unde se afla soldati rusi la cererea guvernului sirian legitim, este total inacceptabila si poate duce la cele mai grave consecinte'', a declarat Ministerul rus al Afacerilor Externe intr-un comunicat. Diplomatia…