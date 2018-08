Acuzații pentru guvernul Dăncilă: Așa se face în țări bananiere Intr-o interventie in Jurnalul de seara, Lazar Comanescu a cerut oficialilor de la Bucuresti sa studieze cu atentie tratatele internationale, inainte sa le invoce. El face referire la un pasaj din comunicatul MAE conform caruia „un ambasador al Romaniei ar trebui sa fie preocupat ca, in conformitate cu Conventia de la Viena, sa reprezinte intotdeauna interesele statului roman in statul in care este acreditat”. „Surprinderea mea deriva dintr-o pozitie a Ministerului de Externe a Romaniei, legata de afirmatia unei persoane, OK, ambasadorul Romaniei, dar repet, este o persoana, legata de un demers… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

