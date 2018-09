Stiri pe aceeasi tema

- A fost identificata familia de suceveni care, cu inconstienta, si-a lasat copilul, o fetita in varsta de un an, intr-o masina incuiata, parcata la soare, in statiunea Mamaia. Conform martorilor, nici unul dintre geamuri nu era deschis si copilul ar fi putut sa intre in soc termic. Parintii fetitei ...

- Mii de parinti care au copii cu varsta sub trei ani trebuie sa gaseasca solutii pentru micuti, cresele unde ar fi putut fi lasati fiind inchise cel putin o luna vara. Pentru a merge la serviciu, parintii lasa copiii cu bunicii, iar daca nu exista, variante mai pot fi bonele sau cresele private.

- Potrivit reprezentantilor Politiei Locale, in timpul unei patrule de rutina in cartierul Cicoarei politistii au aflat ca intr-o gospodarie improvizata pe malul Bahluiului un copil este tinut de mai mult timp in lanturi de parinti. "Am fost sesizati de politisti ca un copil de 10 ani este tinut…

- Un tânar moldovean, în vârsta de 23 de ani, a decedat la 15 iulie curent în SUA, în urma unui accident rutier. În timp ce mergea spre casa, pe trotuar, a fost strivit de o mașina care, din cauza vitezei mari, a derapat de pe drumul central și l-a lovit…

- Cutremurator! Gheorghe, un barbat de numai 31 de ani, s-a stins din viața dupa o suferința lunga, la un spital din Germania. El a fost diagnosticat cu tumoare la ficat, care s-a extins in timp la stomac, apoi in tot corpul. Ultima dorința a barbatului a fost sa fie inmormantat in Romania, insa familia…

- Parinții care vor sa-și inscrie copiii la creșa, la dispoziție anul acesta un numar de 62 de locui la cele trei Creșe din Alba Iulia. Dosarele se pot depune incepand cu 2 iunie și pana in 11 iulie, la sediul Primariei. Cele trei crese de stat sunt in cartierele Cetate si Ampoi, cu sedii la […]

- Abecedarul s-a inchis, iar clopotelul va deveni o amintire frumoasa. Intr-o atmosfera festiva, dar incarcata de emoție, dupa 40 de ani de cariera in invațamant, educatoarea Furtuna Geta și-a luat „La revedere!” de la colectivul Gradiniței cu program prelungit nr. 13 Focșani. Conform spuselor colegilor,…