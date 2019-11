ACUZAŢII la CARIERA Jilţ Sud. De ce s-au SUPĂRAT MINERII

Șefii Carierei Jilț Sud, acuzați ca vin sambetele și duminicile la lucru sa incaseze dublu pe ziua de munca, in timp ce minerilor li s-a transmis sa stea acasa. Ion Popescu pune tunurile pe conducatorii unitații miniere dupa ce, vineri dimineața, i-au anunțat pe angajatii carierei sa nu mai vina sambata și duminica la munca, pentru ca nu mai este front de lucru.“ Mi-au spus colegii ca desi erau programati sa vina la munca sambata si duminica, li s-a transmis sa nu mai vina. Motivul invocat de sefi a fost lipsa fronturilor de lucru. Ma intreb, șefii de ce mai vin? Vin sa-și ia ziua… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

