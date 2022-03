Donald Trump nu rateaza nicio ocazie sa-l defaimeze pe președintele american Joe Biden. Din acest motiv, acesta i-a cerut președintelui rus Vladimir Putin sa dezvaluie potențiale informații compromițatoare pe care le-ar putea avea despre Hunter, fiul lui Biden. Hunter Biden, o figura controversata in SUA, este una dintre țintele preferate ale lui Donald Trump. Tabara […] The post ACUZAȚII INCREDIBILE lansate de Trump! Hunter Biden, fiul președintelui SUA, ar fi primit 3,5 mil. $ de la familia primarului din Moscova! first appeared on Ziarul National .