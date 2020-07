Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Amber Heard a afirmat luni in fata unei instante din Londra ca fostul ei sot, Johnny Depp, a amenintat-o ca o omoara, declaratie facuta in cadrul unei depozitii in calitate de martor in procesul intentat de actor unui tabloid britanic, scrie Agerpres, citand Reuters.

- Actritele Vanessa Paradis si Winona Ryder, foste iubite ale lui Johnny Depp, au sustinut in fata Inaltei Curti de la Londra ca acuzatiile aduse lui de fosta sotie, Amber Heard, si de tabloidul The Sun sunt false si nu reflecta persoana pe care ele o cunosc, potrivit Reuters.Depp, in varsta…

- Johnny Depp si-a acuzat marti fosta sotie, actrita Amber Heard, de relatii extraconjugale si a respins afirmatiile prin care aceasta l-a acuzat de agresiuni ca fiind neadevarate, in cadrul primei infatisari din procesul intentat de actorul american impotriva unui tabloid britanic, informeaza Reuters,…

