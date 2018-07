Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat ca liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat ca va sustine decizia de suspendare a presedintelui Klaus Iohannis, deoarece se simte amenintat ca ar putea pierde sefia Senatului si grupul senatorilor ALDE.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca reactie la criticile procurorilor PG si DNA, ca „Parlamentul Romaniei este amenintat din toate partile, este presat din toate partile sa voteze intr-un fel sau altul sau sa nu voteze intr-un fel sau altul”.

- Suedia traiește o adevarata drama dupa roller coaster-ul cu Germania de sambata, caștigat de nemți cu 2-1. Dupa ce la un moment dat erau aproape calificați in optimi, suedezii au acum șanse destul de mici sa termine pe unul dintre primele doua locuri. Unii dintre fanii Suediei au apelat la metode incalificabile…

- Presedintele american Donald Trump l-a amenintat pe premierul japonez Shinzo Abe ca-i va trimite 25 de milioane de mexicani, acesta fiind unul dintr-o serie de mesaje bizare care i-au socat pe ceilalti lideri la summitul G7, tensionat, de saptamana trecuta din Canada, relateaza sambata agentia APP,…

- Valer Dorneanu, presedintele Curtii Constitutionale, arata, intr-un comunicat de presa, remis marti MEDIAFAX, ca toate deciziile institutiei pe care o conduce sunt obligatorii, indiferent daca sunt persoane fizice sau juridice.

- Astra Giurgiu a invins-o pe CSM Poli Iasi cu scorul de 3-0 (1-0), luni seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a saptea a fazei play-off a Ligii I de fotbal. Astra s-a impus prin golurile marcate de Anatole Abang (10), Alexandru Stan (48) si Alexandru Dandea (82 - penalty).…

- Cu puțin timp in urma o stare conflictuala a fost sesizata in orașul Mioveni, intre doua persoane. Conflictul a izbucnit din cauza unei parcari neregulamentare. Una dintre persoanele implicate in conflict ar fi amenințat ...

- Președintele TNL, deputatul Mara Mareș, ii solicita lui Valentin Popa sa demisioneze din funcția de ministru al Educației dupa scandalul distribuirii locurilor bugetate la studiile de licența, master și doctorat: