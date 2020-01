Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT anunta ca Gheorghe Dinca si Stefan Risipitianu au fost trimisi in judecata pentru trafic de persoane, trafic de minori, omor calificat, viol si profanare de cadavre. Cauza va fi judecata la Tribunalul Olt. „Prin actul de sesizare s-a retinut faptul ca la 14.04.2019, in jurul orelor…

- Decizie de ultima ora in cazul Caracal. Gheorghe Dinca va fi mutat la Penitenciarul de maxima siguranța Craiova. Procurorii DIICOT au anunțat ca Gheorghe Dinca și Ștefan Risipițianu au fost trimiși in judecata pentru trafic de persoane, trafic de minori, omor calificat, viol și profanare de cadavre.…

- Procurorii DIICOT anunța ca Gheorghe Dinca și Ștefan Risipițianu au fost trimiși in judecata pentru trafic de persoane, trafic de minori, omor calificat, viol și profanare de cadavre. Cauza va fi judecata la Tribunalul Olt.Procurorii DIICOT – Structura Centrala au dispus trimiterea in judecata…

- Procurorii DIICOT au finalizat, vineri, rechizitoriul in dosarul „Caracal”, urmand ca principalul suspect in acest caz, Gheorghe Dinca, sa fie trimis in judecata pentru uciderea celor doua tinere. Potrivit unor oficiali din DIICOT, rechizitoriul va fi inaintat spre confirmare procurorului general interimar…

- Procurorii DIICOT au finalizat, vineri, rechizitoriul in dosarul Caracal, urmand ca principalul suspect in acest caz, Gheorghe Dinca, sa fie trimis in judecata pentru uciderea celor doua tinere, scrie agerpres.ro.Potrivit unor oficiali din DIICOT, rechizitoriul va fi inaintat spre confirmare procurorului…

- Procurorii DIICOT ar putea trimite in judecata dosarul ”Caracal” in cursul saptamanii viitoare, asta pentru ca expira termenul pana la care Gheorghe Dinca mai poate fi ținut in arest preventiv. Familiile Alexandrei și Luizei contesta rechizitoriul procurorilor și arata ca din dosar lipsește certificatul…

- Avocatul lui Gheorghe Dinca, Claudiu Lascoschi, a declarat in cadrul emisiunii Adriana Nedelea LA FIX, ca suspectului crimelor din Caracal i se aduc noi acuzații. "Gheorghe Dinca a fost intr-adevar, pe Risipițeanu nu l-am vazut. Astazi i s-a adus la cunoștința lui Gheorghe Dinca ca s-a extins cercetarea…

- Procurorii din Olt spun ca la aceasta ora nu exista indicii pentru o eventuala legatura intre Gheorghe Dinca și craniile gasite la Brancoven, la 30 de kilometri de Caracal, transmite Mediafax.Anchetatorii nu au deocamdata niciun indiciu referitor la victime sau la modul in care craniile și…