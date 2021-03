Jovanka Radicevic, extrema dreapta a naționalei Muntenegrului, o acuza pe Cristina Neagu de tentativa de blat la meciul dintre Romania și Muntenegru pentru calificarea la JO de la Tokyo. Fosta jucatoare a CSM București a declarat intr-un interviu pentru presa din Muntenegru ca Neagu i-a cerut in timpul partidei sa lase doua goluri, astfel incat ambele echipe sa mearga la jocurile Olimpice, potruvit gsp.ro. Jovanka Radicevic, care a fost colega cu Neagu la CSM București in sezonul 2018-2019, a facut declarații uluitoare in presa din țara sa, mai precis pentru site-ul reprezentacija.me, citat de…