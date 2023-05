Stiri pe aceeasi tema

- Precizam ca punerea in miscare a actiunii penale, luarea masurilor preventive sau trimiterea in judecata reprezinta etape si masuri in cadrul procesului penal, reglementate de Codul de procedura penala, care nu pot in nici o situatie sa infranga prezumtia constitutionala de nevinovatie de care se bucura…

- Polițiștii și pocurorii au efectuat, ieri, 17 percheziții la traficanți de droguri pentru tineri din mai multe județe. 16 persoane au fost reținute azi noaptte, dupa audieri. La data de Perchezițiile s-au efectuat in: municipiului București, Braila, Ilfov, Galați, Mureș, Dambovița. Persoanele sunt suspectate…

- La data de 21 martie 2023, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Pitești, pun in aplicare 33 de mandate de percheziții domiciliare, in județele Argeș, Ilfov, Vrancea și in municipiul București. Activitațile se desfașoara intr-o…

- Zeci de perchezitii au loc marti dimineata in Bucuresti si in judetele Arges, Ilfov si Vrancea, fiind vizat un grup infractional organizat in scopul comiterii mai multor infractiuni in domeniul managementului deseurilor nepericuloase. Conform anchetatorilor, scopul constituirii acestui grup a fost de…

- Poliția spaniola a capturat și confiscat un submarin destinat pentru a transporta un substituent de droguri, potrivit Reuters. O nava semi-submersibila construita la comanda, suspectata de a fi folosita pentru a introduce cocaina in Europa, care a ramas blocata pe albia unui estuar din nord-vestul Spaniei,…

- Echipele pirotehnice au fost solicitate sa intervina de urgența la Ambasada Rusiei, dupa ce la sediul instituției a ajuns un plic suspect. Specialiștii urmeaza sa faca un control preliminar, iar mai apoi vor transporta in siguranța scrisoarea respectiva. Mai multe echipe au ajuns la Ambasada Rusiei…

- Primarul orașului Siret, Adrian Popoiu, a purtat luni discuții la București cu ministrul investițiilor și proiectelor europene, Marcel Boloș, pentru gasirea de soluții la problema cofinanțarilor proiectelor. ”Autoritațile locale au fost de-a lungul anilor principalii beneficiari ai fondurilor europene,…