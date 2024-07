Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Redea, Dan Bala, membru al PSD, a fost retinut luni dupa ce ar fi lovit un barbat in comuna Falcoiu si i-ar fi luat acestuia telefonul mobil, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare.

- Un primar, condamnat definitiv pentru proxenetism, a fost reales in funcție. Deși exista acuzații grave pe numele lui, acesta a mai caștigat un mandat la primaria unei localitați din județul Braila. Acesta racola fete și le obliga sa practice cea mai veche meserie peste hotare. Primar condamnat de proxenetism,…

- Edilul orașului constanțean Cernavoda, Liviu Negoița, a depus plangere la Parchet și la Arhiepiscopia Tomisului, afirmand ca a fost agresat pe strada de un preot și o femeie, relateaza publicațiile locale Ziua de Constanța și Replica de Constanța. Preotul acuzat de agresiune face parte din echipa de…

- Primarul comunei Redea din judetul Olt, Dan Bala (PSD), sustine ca a fost lovit si injurat pe strada de candidatul PNL la functia de edil-sef al comunei. El afirma ca a suferit mai multe traumatisme craniene, dar a fost externat de la Spitalul din Caracal. Politistii au deschis un dosar penal in acest…

- Primarul comunei Stejari, Robert Ionuț Paiuși, se afla sub lumina reflectoarelor dupa acuzații grave ce il vizeaza direct. Conform unor surse locale, Paiuși este acuzat de agresiuni fizice și amenințari la adresa mai multor persoane din comunitatea locala. Potrivit informațiilor furnizate, primarul…