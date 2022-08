Autoritatile ruse au transferat peste 1.000 de copii ucraineni in Rusia pentru a fi dati spre adoptie unor familii de rusi, potrivit unui raport al Institutul pentru Studiul Razboiului din SUA. Cei care adopta copii din Ucraina primesc și bani pentru acest lucru. Expertii ISW spun ca au avut acces la o postare a guvernului […] The post Acuzații grave. Moscova ar plati familiile ruse pentru a adopta copii ucraineni. 1.000 de minori ar fi fost duși deja ilegal in Rusia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .