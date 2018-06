Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Catalin Drula a anuntat miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, ca USR, impreuna cu PMP si deputatii neafiliati, a depus o motiune simpla impotriva ministrului Transporturilor, Lucian Sova, informeaza news.ro.Potrivit lui Drula, motiunea este intitulata "Ministerul Transporturilor…

- Autoritațile romane susțin ca Autostrada Targu Mures-Campia Turzii va fi gata in octombrie 2019. In acest sens, comisarul european pentru politica regionala Corina Cretu a aprobat o finantare de peste 246 milioane de euro din Fondul de coeziune, pentru constructia sectiunii de autostrada care va lega…

- Guvernul a renunțat la acordul cu Banca Mondiala pentru autostrada Comarnic-Brașov. Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovicia precizat, sambata, la Mamaia, ca initiativa ar fi fost a Ministerului Transporturilor. ”Intr-un proiect nu e importanta sursa de finanțare, este important sa faci acel…

- Intr-o sedinta de lucru a Comisiei pentru Transporturi si Infrastructura din Camera Deputatilor, desfasurata joi, la Sinaia, ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a anuntat ca statul roman se pregateste sa renunte la unitatea de proiect administrata impreuna cu Banca Mondiala pentru pregatirea documentatiei…

- Deputatul USR Catalin Drula scrie, joi, pe pagina personala de Facebook, ca Guvernul a renuntat la constructia autostrazii Comarnic - Brasov, un proiect cu Banca Mondiala, anuntul fiind facut de ministrul Transporturilor, Lucian Sova. Catalin Drula a participat la sedinta Comisiei Transporturi…

- Ministrul Transporturilor, chemat la audieri in Parlament, in scandalul absorbției fondurilor europene. Liberalii au anunțat ca l-au chemat pe ministrul Lucian Șova la comisia de Transporturi din Camera Deputaților, pentru a da explicații in legatura cu cele semnalate in scrisoarea doamnei comisar european…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat marti ca in ultimele doua saptamani s-au facut progrese remarcabile in cadrul comisiei de lucru pentru transferarea Centurii ocolitoare de la Ministerul Transporturilor catre Primaria Capitalei. Citește și: Liviu Dragnea a EXPLODAT…

- De asemenea, FMLR reclama situatia conflictuala dintre CFR Marfa si Compania Nationala CFR SA, respectiv impingerea operatorului national de transport feroviar de marfa catre faliment sau, mai grav, catre dizolvare. Federatia solicita, totodata, adoptarea Statutului Personalului Feroviar, un proiect…