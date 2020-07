Stiri pe aceeasi tema

- Documente atasate: Plan de relansare economica Evenimentul este programat de la ora 18:00, la Clubul Diplomatic. "Prezentarea programului economic va fi meircuri, alaturi de presedintele Romaniei, cu care am colaborat foarte apropiat", a anuntat, luni, premierul Ludovic Orban. El a…

- Senatorul PSD Radu Oprea a declarat miercuri ca programul de relansare economica al Guvernului arata "negru pe alb" ca nu vrea sa dubleze alocatiile pentru copii, nu vrea sa creasca pensiile, dar ca are bani pentru 'tunurile date de firmele de casa ale PNL'. "Astazi am vazut, in…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, marti, o consultare bilaterala in format de videoconferinta cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, in vederea pregatirii reuniunii Consiliului European care va avea loc in perioada 17-18 iulie la Bruxelles. Discutia a vizat viitorul buget multianual…

- Președintele Klaus Iohannis, va participa, vineri, la reuniunea Consiliului European, in format videoconferința. Se discuta planul de relansare economica și cadrul financiar multianual 2021-2027 revizuit, propuse recent de catre Comisia Europeana.„Președintele Klaus Iohannis va participa,…

- Guvernul propune prelungirea starii de alerta cu 30 de zile și menținerea unor masuri de prevenire a raspandirii coronavirusului. Restaurantele, locurile de joaca și teatrele raman inchise. De asemenea, se menține obligativitatea purtarii maștilor in spații inchise și limitarea la 20 de persoane a evenimentelor…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, intr-o conferința de presa la sediul central al partidului, ca formațiunea SOLICITA Guvernului ca cererea de incuviințare a prelungirii starii de alerta sa cuprinda OBLIGATORIU cel puțin 6 masuri:Redeschierea spitalelor pentru bolile croniceExclus…

- Senatorul PSD, Ștefan Radu Oprea, susține ca cei de la PNL pregatesc un nou tun financiar și pregatesc o schema de ajutor de stat ”cu dedicație”, care va ajuta trei companii multinaționale.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 70: Cum sa strigi M..E PSD și sa o iei de la PNL!…

- Un preot din Maureni acuza ca soția sa, asistenta medicala, a fost lasata sa moara in spital și mai apoi a fost trecuta pe lista cu oameni uciși de coronavirus. Preotul este convins ca soția lui nu a fost infectata cu...