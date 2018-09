Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL, Florin Cițu, susține ca Liviu Dragnea, Darius Valcov și Eugen Teodorovici au preluat modelul promovat de Recep Tayyip Erdogan in Turcia și incearca sa inchida gura celor care se exprima pe chestiuni economice.”Dragnea, Valcov si Teodorovici s-au inspirat de la dictatorul turc…

- Un barbat din Pungești se zbate intre viața și moarte in urma unui accident casnic. Și asta dupa ce, in timpul efectuarii unei lucrari in gospodarie, și-a scapat, se pare din greșeala, lama flexului peste picior, secționandu-i o parte din acesta. Mai grav este ca și-ar fi taiat și artera in zona gambei,…

- Un barbat de 42 de ani acuza patru agenți de la Poliția municipala Fagaraș ca l-ar fi batut cu bestialitate. Potrivit acestuia, oamenii legii l-ar fi agresat in strada și la secție, dupa un incident in trafic, pe strada Iazul Morii. Totul s-ar fi intamplat in dimineața zilei de vineri, 13 iulie,…

- Tatal care și-a legat fata cu cearșafuri de un stalp, la Iași le-a dat un raspuns șocant anchetatorilor. Barbatul și-a motivat fapta spunand ca ii este frica sa o lase libera pe fiica sa, pentru ca are un handicap și nu o poate controla.

- Pe ordinea de zi a sedintei de guvern de azi apar doua proiecte de ordonanta de urgenta: unul in domeniul protectiei mediului, iar altul in domeniul culturii. Asadar, nu apare niciun act normativ care vizeaza domeniul Justitiei. Totusi, ordinea de zi poate fi suplimentata pe ultima suta de metri.

- Salariile de excelența reprezinta o forma mascata de mita pentru șefii din Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și Poliția Romana. Acuzația grava aparține sindicaliștilor SNAP care au cerut ministrului Carmen Dan renunțarea la aceste beneficii.

- Monica Tatoiu are frumoasa varsta de 62 de ani și este o femeie de afaceri de succes și este doctor in matematica la "Universitatea din Iași". Luna aceasta, Monica Tatoiu a aniversat 30 de ani de casnicie cu soțul ei, Victor Tatoiu. Cei doi au avut și-au reinnoit juramitele pe 16 iunie.

- Jurnalistul Dragos Patraru, realizatorul emisiunii Starea Natiei, si-a luat ramas-bun de la fanii sai.Conform pagina de media, acesta a declarat ca "E foarte posibil sa mergem acasa și sa nu mai revenim nicaieri", "Inca mai am speranțe ca ne vom vedea cu inca un sezon al acestei emisiuni,…