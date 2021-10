Acuzaţii grave la Teatrul din Piteşti. Actori cu COVID, obligaţi să urce pe scenă. Prefectura a dispus verificări Autoritațile au dispus controale la Teatrul „Alexandru Davila” din Pitesti, dupa ce conducerea institutiei a fost acuzata ca nu ia masuri pentru prevenire raspandirii COVID-19, zeci de angajați fiind infectați. In scrisoarea publicata in presa locala, semnata „majoritatea angajaților teatrului Alexandru Davila Pitești”, se arata ca sunt zeci de angajati infectati, iar directorul teatrului ignora […] The post Acuzatii grave la Teatrul din Pitesti. Actori cu COVID, obligati sa urce pe scena. Prefectura a dispus verificari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Situația devine critica in spitalele de pediatrie din Bucuresti care la aceasta ora sunt pline de copii infectati cu SARS-COV-2, iar doctorii au ajuns in situatia in care trebuie sa decida cine are prioritate la internare, a declarat, medicul Mihai Craiu la Digi24.ro. El a precizat ca parinții copiilor…

- Unul dintre angajații TVR susține, intr-o avertizare publica transmisa Parlamentului Romaniei, ca zeci de angajați bolnavi de cancer au fost chemați la serviciu din telemunca, deși in televiziune ar fi “un adevarat focar de Covid-19”. Potrivit producatorului TVR Razvan Butaru, in instituție ar fi 52…

- Rata de infectare in București a ajuns miercuri la 3,3 la mie, a anunțat Prefectura, drept urmare Capitala este de azi in scenariul roșu. Tot de azi, devine obligatoriu certificatul verde pentru mai multe activitați, incepand cu varsta de 6 ani. In scurt timp, Comitetului pentru Situații de Urgența…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a precizat, marți, intr-un comunicat de presa, ca are pe rol dosar penal, in care urmarirea penala se deruleaza “in rem”, avand ca obiect modalitatea de achiziționare a dozelor de vaccinuri anti-COVID19. Redam in continuare integral comunicatul DNA: “Ca raspuns…

- Autoritațile trag un semnal de alarma dupa ce s-a constat o creștere mult mai rapida a cazurilor de infectare cu Covid-19 in ultima perioada. Autoritațile estimau in urma cu trei saptamani ca, din septembrie, Romania s-ar putea confrunta cu un numar de 1500 de infectari zilnice. Dat fiind numarul bolnavilor…

- Directia de Sanatate Publica a dispus o serie de masuri in Centrul de Primire a Copilului in regim de Urgenta din cadrul DGASPC Buzau, unde a izbucnit un focar de coronavirus. Au fost depistate 13 cazuri, unul la test PCR si 12 la testele rapide. DSP a dispus de urgența o dezinfectie terminala in intreaga…

- Irlanda va incepe vaccinarea impotriva coronavirusului a copiilor incepand de la varsta de 12 ani, conform unui anunt facut marti de guvernul de la Dublin in care este subliniat “riscul semnificativ” reprezentat de varianta Delta. Intr-un comunicat de presa ulterior unei sedinte a Consiliului de ministri,…