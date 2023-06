Stiri pe aceeasi tema

- Produse biocide care ar fi avut etichete false privind concentrațiile au fost distribuite in 46 de spitale, in perioada decembrie 2018 – august 2019. Firma care le-a vandut a fost trimisa in judecata, vineri, de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1. Paguba se ridica la peste un milion de lei,…

- Numarul magazinelor online se va reduce la jumatate dupa ce va intra in vigoare propunerea de ordin privind obligarea proprietarilor acestora de a face publice documentele in baza carora functioneaza, a anunțat, miercuri, presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Horia…

- Parchetul din Sofia a lansat o ancheta privind suspiciunea de terorism in urma unor alerte false cu bomba ce au fost trimise pe adresele de e-mail ale mai multor scoli de pe intreg cuprinsul Bulgariei si au fost prezentate de presa, conform unui anunt facut marti de procurori, potrivit Agerpres. In…

- Un copil a fost atacat, vineri, de un caine pe o strada din sectorul Sectorul 1 al Capitalei. Minorul era insoțit de bona. La fața locului a ajuns un echipaj medical care l-a transportat de urgența la spital. Victima este un baiat de 9 ani, iar incidentul a avut loc intr-un complexul rezidențial din…

- O substanta interzisa a fost gasita de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) in mai multe parfumuri, fiind data o amenda in valoare de 30.000 de lei si retrase de la vanzare produsele cu probleme. Actiunea de control este in desfasurare. ANPC a anuntat, vineri, printr-un…

- Activitatea din targul “Tradiții romaneṣti legate de sarbatoarea Mucenicilor”, din Parcul Tineretului din Capitala, a fost suspendata in urma controalelor efectuate de ANPC. Potrivit unui comunicat de presa al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), actiunea de control a avut loc…