- O ingrijitoare de la o cresa din Prahova este acuzata ca ar fi lovit o fetița de un an și 9 luni. Parinții spun ca fiica lor a fost batuta de infirmiera si mușcata de obraz de un coleg mai mare. Angajata creșei se apara și spune ca nimic nu este adevarat.

- Familia unei fetițe de 1 an și 9 luni din Urlați, acuza ca micuța a fost batuta de ingrijitoare cu pumnii in cap. Agresiunea s-ar fi produs la creșa din oraș. In plus, intr-una dintre zile, copila ar fi ajuns acasa mușcata de obraz, de un coleg.

- Valentin Jucan, fost membru al Consiliului Național al Audiovizualui a transmis o scrisoare membrilor comisiilor de cultura și media din Camera Deputaților și Senat, acesta solicitand ca forurile sa reacționeze la "pasivitea" din ultima perioada a CNA."Membrii Consiliului Național al Audiovizualui…

- Autoritatile de imigrare din Statele Unite au expulzat marti un cetatean roman condamnat pentru a fi acordat sprijin material Fortelor Armate Revolutionare din Columbia (FARC), a informat joi Agentia pentru...

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea este acuzata ca ar fi instalat in fruntea RADET o persoana apropiata ei, fara sa țina cont de criterii bazate pe competența. Este vorba despre David Alexandru Burghiu, care a fost numit administrator special al RADET in luna martie a acestui an.

- Conducerea SRI a transmis ca se incearca denigrarea și atragerea serviciului secret intr-o zona a speculațiilor prin afirmații false. Consiliul Director al serviciului a reacționat dupa ce liderul PSD, Liviu Dragnea a declarat ca nu ii este teama nici de Iohannis, nici de Hellvig. Intrebat de ce l-a…

- EVALUARE NAȚIONALA 2018. Este scandal urias dupa examenul de evaluare, in judetul Prahova. EVALUARE NAȚIONALA 2018. Stampila de control a fost aplicata fix peste unul dintre subiecte si a schimbat datele problemei pe care elevii o aveau de rezolvat. EVALUARE NAȚIONALA 2018. Parintii sunt revoltati…

- Scandal la Ploiești, acolo unde mai mulți parinți cer reluarea unei probe de la Evaluarea Naționala. Este vorba despre proba la matematica, acolo unde, susțin parinții mai multor elevi, copiii ar fi ințeles greșit problema din cauza unei ștampile aplicate pe text.Citește și: Simona Halep rupe…