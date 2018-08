Stiri pe aceeasi tema

- Fostul iubit al lui Nicki Minaj, muzicianul Safaree Samuels, spune ca starul rap l-a injunghiat, in timpul unui incident domestic, iar el „era sa moara”, potrivit contactmusic.com. Nicki Minaj și fostul sau iubit, cu care a avut o relație de 14 ani, care s-a incheiat in 2014, au vorbit despre conflictele…

- Senatorul PNL, Florin Cițu, susține ca Liviu Dragnea, Darius Valcov și Eugen Teodorovici au preluat modelul promovat de Recep Tayyip Erdogan in Turcia și incearca sa inchida gura celor care se exprima pe chestiuni economice.”Dragnea, Valcov si Teodorovici s-au inspirat de la dictatorul turc…

- Rusia este pusa la colt de SUA care condamna guvernul de la Moscova de folosirea de arme chimice impotriva fostului agent secret rus Serghei Skripal in Marea Britanie, au transmis vineri reprezentantii Casei Albe, la mai putin de 48 de ore dupa ce Departamentul de Stat a anuntat impunerea sanctiunilor…

- Omul de afaceri Nelu Iordache, supranumit regele asfaltului, face acuzații grave la adresa DNA! Dupa ce a declarat ca a fost amenințat de fostul premier Victor Ponta, la puțin timp dupa ce dosarul sau ajunsese la DNA, omul de afaceri afirma pentru jurnaliștii luju.ro ca la DNA au existat presiuni…

- Laura Codruța Kovesi a cerut sa beneficieze, in continuare, de privilegiile pe care le avea ca șefa a DNA, deși acum lucreaza la Parchetul General. Kovesi a fost filmata intr-on excursie in Austria, unde era pazita de un ofițer SPP, deși legea nu ii mai permite. Carmen Dan, ministru de Interne, a…

- Thomas Markle, tatal Ducesei de Sussex, a facut o serie de acuze la adresa familiei regale și a suveranei Marii Britanii dupa ce fiica sa a rupt orice legatura cu el. Deși, imediat dupa nunta regala, barbatul de 73 de ani a oferit un interviu in care a povestit cum fiica ei și Prințul Harry l-au invitat…

- Presedintele american Donald Trump a lansat miercuri un violent atac la adresa Germaniei, pe care o acuza ca este ”prizoniera” Rusiei, pentru ca ea cumpara de la Moscova ”o mare parte a energiei sale”, inaintea deschiderii unui summit NATO a Bruxelles, relateaza AFP.”Germania este prizoniera…

- O analiza efectuata la nivelul Ministerului Public privind impactul modificarilor legislative ale Codului penal in ceea ce privește infracțiunile de abuz in serviciu și de neglijența in serviciu, arata ca textul final restrange nepermis de mult domeniul de aplicabilitate al infracțiunii.