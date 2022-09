Primarul din Campina, Alin Moldoveanu, vrea sa construiasca un pasaj subteran chiar in centrul orasului, insa cetatenii resping total acest proiect. Oamenii spun ca in loc sa fluidizeze traficul, pasajul le va crea doar probleme. Mai mult, oamenii au de partea lor specialiști și consilieri locali din toate partidele care formuleaza acuzații grave la adresa […] The post Acuzații grave la adresa primarului din Campina. Localnicii resping vehement un proiect al edilului: „Nu are nicio utilitate. Miza financiara e uriașa” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online -…