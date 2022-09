Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de marți, aproximativ 12 explozii au fost anunțate in Peninsula Crimeea, in urma carora a fost distrusa o baza aeriana rusa. In urma evenimentelor deloc fericite pentru Rusia, mai multe ziare internaționale au oferit detalii referitoare la originea atacului, citand mai mulți oficiali…

- Gabriela Firea revine in atenția publicului cu noi acuzații la adresa lui Nicușor Dan, pe care il acuza ca a mințit cetațenii. Potrivit fostului primar al Capitalei, acesta are dovada care atesta faptul ca Arena Naționala a beneficiat mereu de contract de mentenanța pentru toate sistemele, inclusiv…

- Campinenii nu vor pasaj subteran in centrul municipiului. Cel puțin aceasta este parerea pe care, majoritatea oamenilor și-o expune in spațiul public. Oamenii vor strazile asfaltate, pentru nu nu-și mai „rupe” mașinile din cauza gropilor, vor ștranduri, acum in plina vara, vor readucerea la viața a…

- Disprețul și neințelegerile dintre doi foști soți din Ploiești au degenerat intr-un scandal de proporții in care a intervenit și poliția. Ana a venit in platoul Acces Direct și a povestit varianta ei cu privire la ceea ce se intampla, dar fosta soacra și fostul soț vin cu o versiune diferita.

- Tensiunile razboiului se intensifica, iar din pacate, numarul pierderilor de vieți omenești atinge cote inimaginabile. In urma cu puțin timp, Inaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, a declarat la Geneva ca ambele țari implicate in actualul conflict militar, care se desfașoara…

- Deși au divorțat de mult timp, Magda Ciumac ii aduce acuzații grave lui Tolea, in exclusivitate la Antena Stars. Iata ce a marturisit bruneta despre relația dintre fostul sau soț și fiul sau, dar și ce acuzații ii aduce!

- Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, susține ca aderarea Moldovei la Uniunea Europeana este posibila nu direct, ci prin crearea „noii Romaniei Mari”. Ce acuzații serioase face oficialul rus la adresa statului roman. Amenințarile venite din partea Rusiei. Ce acuzații…

- Un scandal incredibil a impanzit publicațiile din Romania, dupa ce o angajata a restaurantului Spartan, afacerea lui Ștefan Mandachi, ar fi adus acuzații grave conducerii lanțului de localuri de tip fast-food. Ce ar fi pațit fosta angajata, dupa ce și-ar fi rupt mana la serviciu. Ce ar fi pațit angajata…