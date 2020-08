Stiri pe aceeasi tema

- In perioada pandemiei de COVID-19, sistemul medical romanesc trece printr-o criza greu de gestionat. In timp ce medicii se plang de iresponsabilitatea oamenilor, in egala masura, pacienții se plang din cauza ignoranței medicilor. O intamplare revoltatoare s-a mediatizat pe rețelele de socializare, astfel…

- Manelistul Florin Salam trece printr-o drama, dupa ce fratele sau, infectat cu Covid-19, a ajuns in stare grava la un spital din București. Florin Salam a chemat televiziunile, disperat ca medicii nu comunica deloc cu familia in legatura cu situatia in care se afla fratele...

- Reacția Institutului Matei Balș nu a intarziat sa apara, dupa ce Florin Salam a lansat acuzații grave la adresa medicilor. Fratele cantarețului de manele se afla internat in spital, iar acesta susține ca nimeni nu i-a oferit nicio informație despre starea de sanatate.

- Un pacient de 78 de ani a fost externat din spital dupa doua saptamani, pe jumatate paralizat. Fiul barbatului internat spune ca tatal sau a fost inchis ore in sir intr-un salon fara tratament, apa si mancare, transmite corespondentul MEDIAFAX.Pacientul suferise un AVC, a ajuns la Unitatea…

- Europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședintelui PNL, a ignorat starea de alerta și i-a ținut ziua fiicei sale cu 100 de invitați la un restaurant clujean. Legea spune ca in starea de alerta, in toata Romania sunt interzise evenimentele in interiorul restaurantelor, fiind permise numai cele de…

- Președintele Platformei Social-Liberale, Ilan Laufer, aduce acuzații grave la adresa Guvernului Orban, susținand intr-o postare pe Facebook ca are informații potrivit carora se incearca denaturarea motivului real de deces al pacienților cu boli cronice, care nu au fost infectați cu coronavirus. Concret,…

- Laurette tuna și fulgera dupa ce bunicul ei a fost fost din spital plin de vanatai. Mulatra a facut totul public in mediul online, iar acum vine cu primele declarații despre incidentul extrem de neplacut prin care a trecut batranul.

- Familia unui barbat din Botoșani, care ar fi murit in urma infecției cu noul coronavirus, a lansat acuzații grave la adresa medicilor de la Spitalul Județean Mavromati, spunand ca acesta a fost batjocorit de cadrele medicale.